Тот успел добежать до моря и зайти в него.

В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Дагестан.

В социальных сетях появилось видео, на котором около 10 собак бегут за мальчиком. Тот успел добежать до моря и зайти в него. Животные не стали бегать за ним дальше и остановились на берегу. По предварительным данным, инцидент произошел в микрорайоне Редукторный. В связи с произошедшим прокуратура республики организовала проверку.

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Видео: Telegram / РИА Новости