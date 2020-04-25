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В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка

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Тот успел добежать до моря и зайти в него.

В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Дагестан.

В социальных сетях появилось видео, на котором около 10 собак бегут за мальчиком. Тот успел добежать до моря и зайти в него. Животные не стали бегать за ним дальше и остановились на берегу. По предварительным данным, инцидент произошел в микрорайоне Редукторный. В связи с произошедшим прокуратура республики организовала проверку.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Петербурга добивается взыскания 2 млн рублей в пользу девочки, покусанной питбулем.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: махачкала, нападение, ребенок, стая собак
Категории: Лента новостей, Новости России,

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