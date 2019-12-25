Прокуратура Петербурга добивается взыскания 2 млн рублей в пользу девочки, покусанной питбулем

Прокуратура Красносельского района провела проверку о причинении телесных повреждений укусом собаки ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, зимой этого года девочка с мамой гуляли во дворе домов на улице Пионерстроя. Там к ребенку подбежала собака породы питбуль и укусила за лицо.
Девочка получила тяжкий вред здоровью, а также психологическую травму. Проверка прокуратуры показала, что владельцем животного является женщина, которая передала животное для выгула знакомому, допустившему выгул собаки без намордника и поводка в общественном месте.
Теперь прокуратура добивается взыскания с хозяйки и ее знакомого компенсации в размере двух миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что хозяину питбуля, покусавшего маленькую петербурженку, может грозить реальный срок.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все