В Сбербанке спрогнозировали рекордный рост ВВП

Прогноз основан на динамике потребительского спроса.

Зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказа "РИА Новости", что ВВП, возможно, вырастет на рекордные за много лет 4,2-4,3%.

Сейчас, судя по всему, пик третьей волны в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов. Александр Ведяхин, зампредседателя правления Сбербанка

Он подчеркнул, что прогноз основан на динамике потребительского спроса. Сейчас этот показатель все больше становиться похож на то, что было до кризиса. Кроме того, вернулся к устойчивому росту в номинальном выражении и сектор услуг.

Ранее мы писали, что Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет.

Фото: Piter.TV