Ранее минимальный возраст составлял 21 год.

С 1 сентября Сбербанк начнет выдавать ипотеку с 18 лет. Об этом РБК рассказал представитель банка.

Ранее минимальный возраст для оформления ипотечного кредита составлял 21 год.

Совершеннолетним россиянам будут доступны две ипотечные программы "Сбера" — кредиты на новостройки и готовое жилье. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять от 10%. Необходимо также иметь стаж на текущем месте работы не меньше трех месяцев.

Представитель банка отметил, что молодые клиенты задумываются о кредитах на покупку жилья. Он подчеркнул, что в России молодежь начинает работать довольно рано, а кредитование даст возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки жилья.

Ранее мы писали, что более 400 бизнесменов Ленобласти получили ковид-паспорта.

Фото: Piter.TV