Ситуацию удалось нормализовать.

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка. За полдня россияне сняли денежные средства благодаря ложной информации о действии Visa. Еще в декабре 2014 года появились данные о том, что карты перестанут работать в 00 часов 00 минут. Об этом рассказал заместитель председателя правления Станислав Кузнецов.

В то время у людей началась паника, в результате некоторые банкоматы стояли пустыми. Руководству компании пришлось перевести на круглосуточный режим работы службу поддержки. Клиентам рассказывали о вопросах, связанными с управлением наличными деньгами и транспортировкой.

Только благодаря этому мы не без труда смогли избежать массовой паники в нашей стране прокомментировал эксперт

Однако ряду банков все же пришлось временно приостановить свою работу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

