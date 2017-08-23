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В Саудовской Аравии задержали мальчика, станцевавшего "Макарену" на улице

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Полиция задержала мальчика, который танцевал на дороге

Правоохранительные органы Саудовской Аравии арестовали 14-летнего подростка, который станцевал на пешеходном переходе. 
 
Инцидент произошел в городе Джедда на автомобильном дороге. Парень решили подурачиться и позажигать под известный нескольким поколениям хит “Макарена”. На выложенном в социальные сети видео заметно, что подросток в наушниках вышел прямо на середину перехода, остановился перед замершими автомобилями и станцевал. Полиция забрала “нарушителя” за непристойное поведение в общественном месте, а также за создание транспортных помех. 
 
Как сообщается, вскоре парня отпустили, сделав ему предупреждение. Опекуна мальчика также проинформировали о недопустимости таких действий. 
 
Предположительно, 45-секундная запись была сделана еще в июле, однако видео появилось в Интернете только сейчас.
 
Напомним, что “Макарена” официально запрещена в Саудовской Аравии, так как пропагандирует употребление наркотических веществ. 
 
Видео: Twitter/ahmed
Теги: макарена , саудовская аравия , смешное видео , танцы
Категории: Мировые новости

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