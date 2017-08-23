В Саудовской Аравии задержали мальчика, станцевавшего "Макарену" на улице

Полиция задержала мальчика, который танцевал на дороге

Правоохранительные органы Саудовской Аравии арестовали 14-летнего подростка, который станцевал на пешеходном переходе.

Инцидент произошел в городе Джедда на автомобильном дороге. Парень решили подурачиться и позажигать под известный нескольким поколениям хит “Макарена”. На выложенном в социальные сети видео заметно, что подросток в наушниках вышел прямо на середину перехода, остановился перед замершими автомобилями и станцевал. Полиция забрала “нарушителя” за непристойное поведение в общественном месте, а также за создание транспортных помех.

Как сообщается, вскоре парня отпустили, сделав ему предупреждение. Опекуна мальчика также проинформировали о недопустимости таких действий.

Предположительно, 45-секундная запись была сделана еще в июле, однако видео появилось в Интернете только сейчас.

Напомним, что “Макарена” официально запрещена в Саудовской Аравии, так как пропагандирует употребление наркотических веществ.

Видео: Twitter/ahmed