В Саратовской области женщина ударом ножа в сердце убила молодого любовника

Суд вынес женщине приговор из-за убийства сожителя.

В Саратовской области суд вынес вердикт о виновности в убийстве 33-летнего мужчины 56-летней женщине.

Кровавая драма разыгралась 9 апреля 2020 года в поселке Духовницкое Саратовской области. Пара утром отправилась на рыбалку, где поругались. После ссоры женщина ушла домой, а за ней пришел и ее молодой сожитель. Ссора возобновилась.

В ходе ссоры молодой мужчина выбросил телефон своей любовницы в окно. Пока женщина ходила на улицу за мобильником, мужчина припер дверь изнутри. Разъяренная женщина пыталась проникнуть в квартиру, а когда ей удалось немного приоткрыть дверь, она ударил ножом любовника.

Удар пришелся прямо в сердце, мужчина скончался на месте происшествия. Женщина испугалась содеянного и рассказала родственникам, которые уже сообщили в полицию.

Сейчас стало известно, что суд вынес свой вердикт: 8 лет колонии общего режима.

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