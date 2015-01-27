В Саратовской области загорелся трансформатор ГЭС

Пламя локализовано на 20 квадратных метрах.

В Саратовской области загорелся трансформатор местной гидроэлектростанции. К настоящему моменту специалисты смогли локализовать пламя на территории в 20 квадратных метров. Известно, что огонь начал распространяться утром 23 декабря по открытой площадке. Инцидент не повлиял на технологический процесс внутри объекта. Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства и причины чрезвычайной ситуации.

Напомним, что ГЭС расположена в городе Балакове. На месте пожара работают 29 представителей личного состава ГУ МЧС, а также бригады скорой помощи. По факту инцидента организована региональная проверка силами прокуратуры.

В экстренном ведомстве уточнили, что около 10 часов на ГЭС заполыхал второй блочный трансформатор. на место были отправлены шесть пожарных расчетов. Сейчас они охлаждают пострадавший объект. В пресс-службе компании "РусГидро" заметили, что на объекте сработала автоматическая система пожаротушения.

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Фото: Instagram / adm_bmr

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