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В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

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Губернатор региона экстренно возвращается из рабочей поездки.

В Бурятии ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте местной администрации. Напомним, что утром стало известно о задымлении на производственном объекте. Эксперты установили, что загорелась электрическая проводка, после чего пришлось обесточить четыре котла.

В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошла авария, введен режим ЧС республиканского уровня.

пресс-служба региона

К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать силами МЧС. Рабочие начали ремонт поврежденных участков. В части районов региональной столицы (в Улан-Удэ) сокращена подача отопления. Эта ситуация фиксируется в Железнодорожном районе города. Приостановлена работа ряда школ и детских садов. По теплотрассам города продолжает циркулировать тепло.

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Фото и видео: YouTube / Издательский дом Информ Полис

Теги: бурятия, режим чс, тэц, улан-удэ
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

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