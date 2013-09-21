Голикова заявила об осложнении ситуации c COVID-19 в трех субъектах РФ

Вице-премьер РФ рассказала о негативных эпидпроцессах на Алтае, в Кемерово и Бурятии.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации c COVID-19 в трех субъектах страны за последнюю неделю. Слова чиновницы приводятся на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. О существенном улучшении ситуации медики могут говорить касательно Москвы, Подмосковья, Воронежской области и Хакасии. При этом эксперты наблюдают в этих регионах все еще сложную эпидемиологическую обстановку.

Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости. Еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что согласно статистике за день в России было зарегистрировано 9 257 068 случаев заражения ковидом.

Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета.

Фото: Kremlin.ru