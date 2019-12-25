Всего в Саратовской области 835 заболевших.

В Саратовской области зафиксировали 78 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в Саратовской области 835 заболевших. 135 из них уже выздоровели, двое — за последние сутки.

19 случаев выявлены в Краснокутском районе, по 9 - в Ртищевском и Энгельсском, по пять в Балаковском и Вольском, по четыре в Марксовском и Хвалынском.

В Советском районе и городе Саратов за сутки прибавилось по три заболевших. В Ершовском районе два новых заразившихся, в Дергачевском — один.

Ранее мы рассказали, что в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом.