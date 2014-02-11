В Саратовской области возбуждено дело о гибели трех человек в ДТП

В результате аварии погиб ребенок.

В Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 3 октября автодороге Р-22 в Балашовском районе. По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, вследствие чего совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai. В результате аварии погибли водитель и два пассажира второго транспортного средства, включая несовершеннолетнего.

По факту ДТП в отношении водителя "Тойоты" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Сейчас он задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Швеции в дорожной аварии погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда.

Видео: Следственный комитет России