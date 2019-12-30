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В Саратовской области в ДТП погибли 4 человека
Сегодня, 10:13
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MShaffter

В Саратовской области в ДТП погибли 4 человека

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Еще 5 человек получили травмы различной тяжести.

Ранним утром, 16 января, в Саратовской области произошло смертельное ДТП с 4 погибшими.

ТАСС сообщает, что ДТП произошло около 08 часов 20 минут на 580-м км автодороги Р-158 в Татищевском районе. На трассе столкнулись автомобили ГАЗ "Волга" и минивэн Hyundai. В результате ДТП погиб водитель "Волги", пассажиров в отечественном авто не было. В минивэне погибли 3 иностранных граждан.

Еще 5 человек получили травмы различной тяжести. Все они граждане другой страны. ГИБДД предстоит выяснить все детали и обстоятельства смертельного ДТП.

Сегодня ранее: В центре Томска ночью произошло смертельное ДТП. Видео момента ДТП с камеры наблюдения.

Фото: ВК, ЧП Саратов

Теги: новости россии, новости саратовской области, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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