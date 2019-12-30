Момент смертельного ДТП в Томске попал на видео

Виновник аварии, в результате которой погибла молодая девушка и 3 человека в реанимации в тяжелом состоянии, был пьян.

Ночью в центре Томска в "пьяном" ДТП погибла 23-летняя девушка.

ДТП произошло около 2 часов ночи на пересечении Фрунзе - Комсомольский. По предварительным данным, 39-летний водитель "БМВ" в алкогольном опьянении на большой скорости выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и снес "Тойоту", под управлением 23-летней девушки водителя.

Удар был такой силы, что машины унесло далеко от перекрестка. Девушка водитель "Тойоты" погибла на месте ДТП. Еще три человека, две девушки 27 и 30 лет и 29-летний молодой человек, в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Местные СМИ сообщают, что все трое прооперированы и находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Пострадал ли виновник аварии, не сообщается.

На опубликованном в соцетях видео показан момент аварии. Видно, что поток автомобилей дожидается разрешенного сигнала светофора, дождавшись, начинает движение. В этот момент перпендикулярно вылетает "БМВ" и врезается на огромной скорости в "Тойоту".

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Видео и фото: ВК, Регион-70 | Томск