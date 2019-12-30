В Новокузнецке мужчина застрелил пристава и ранил женщину-свидетеля

По предварительным данным, мужчина с ружьем был не согласен с решением мирового суда, где он проходил как потерпевший.

В здании мирового суда в Новокузнецке произошла стрельба.

Телеграм-канал "112" сообщает, что сегодня утром, 16 января, в здание мирового суда на Энтузиастов пришел мужчина и начал стрелять по людям. В результате стрельбы в больнице скончался пристав, также ранена женщина-свидетель. Стрелка задержали, когда он перезаряжал ружье.

Следственный комитет РФ по Кемеровской области сообщает, что стрелку 45 лет. При входе в здание он произвел выстрел в живот 45-летнему приставу. Затем он прошел в один из кабинетов и выстрелил в 43-летнюю женщину, которая пришла в мировой суд как свидетель. Свидетель ЧП нажал на тревожную кнопку. Стрелка скрутили приставы и прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье убийство, в связи с наступлением смерти потерпевшего, избрании в отношении него меры пресечения. СУ СК РФ по Кемеровской области

"112" сообщает, что стрелок некий Артем Пакалов, который проходит по делу как потерпевший и был не согласен с решением суда.

Видео: СУ СК РФ по Кемеровской области