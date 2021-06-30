В Саратовской области ураган повредил крыши домов и электропередачу

В правительстве региона рассказали об ущербе, который нанесла стихия.

В Саратовской области ураган повредил крыши домов, а также газовые сети и линии электропередачи. Об этом сообщили представители пресс-служба администрации региона. Чиновники уточнили, что в Аткарском районе (в населенных пунктах Большая Екатериновка и Умет) без кровли находятся несколько жилых зданий и объектов инфраструктуры.

Поручено взять на контроль ликвидацию последствий стихийного бедствия на территории Аткарского, Ершовского и Федоровского районов. пресс-служба местного правительства

Главы муниципалитетов региона встретятся с пострадавшим населением, совершат обход территории и определят материальный ущерб, который стихия нанесла инфраструктуре. Будет организована работа оперативных и аварийных служб. На данный момент сообщений о пострадавших нет.

Четыре жителя Псковской области пострадали из-за урагана.

Фото: Вконтакте / Регион-64 Саратов

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