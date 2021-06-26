В регионе ликвидируют последствия ливней и сильного ветра.

Четыре жителя Псковской области пострадали из-за урагана. Об этом написал в собственном аккаунте в Instagram региональный глава. Михаил Ведерников уточнил, что местные жители травмировались во время разгула стихии. накануне на юге области фиксировался сильный ветер, ливни. К вечеру 25 июня без электроэнергии остались около тысячи населенных пунктов. Местные энергетики, сотрудники ГУ МЧС и пожарные службы выполняют работы по ликвидации последствий непогоды. На мероприятия заложено больше суток.

Особенно пострадали Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский районы и город Великие Луки. Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Ранее Михаил Ведерников говорил о том, что сильный ураган в Псковской области оставил без света COVID-стационарное отделение больницы в Великих Луках. Учреждение было переключено на дизель-генератор. Это обеспечило медикам быстрый перезапуск кислородной станции. Также сбои фиксировались в электроснабжении детской городской больницы и подстанции скорой помощи.

В результате торнадо в Чехии погиб человек.

Фото и видео: Instagram/m.v_007, bosonoga2009