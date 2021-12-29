В Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршрутки

В Саратовской области в массовом ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Дорожная авария произошла утром 13 января на трассе у села Первомайское Энгельсского района. Столкнулись грузовая "Газель", маршрутный микроавтобус и легковушка "Шкода". В результате ДТП погибли две женщины и один мужчина, находившиеся в последней машине.
Кроме того, пострадали два человека. Их доставили в больницу.
Причины и обстоятельства аварии выясняются. ГИБДД проводит проверку.
Ранее появилось видео, как водитель сбил выходившего из трамвая 12-летнего петербуржца.
Фото: pexels.com
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