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В Саратовской области тракториста раздробило в прессе для сена
Сегодня, 11:19
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В Саратовской области тракториста раздробило в прессе для сена

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Вероятно, часть одежды мужчины попала в механизм и мужчину затянуло в пресс для сена.

В Александро-Гайском районе Саратовской области трагически погиб 67-летний мужчина.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают подробности гибели 67-летнего мужчины, жителя Александрово-Гайского района. Мужчина был привлечен на сезонные работы в крестьянское фермерское хозяйство. Он работал на поле, формируя в тюки сено и солому. 

Начальник не смог дозвониться до работника и поехал в поле. Найдя трактор, он увидел пенсионера без признаков жизни и вызвал полицию. По предварительным данным установлено, что часть одежды попала в механизм и мужчину затянуло в тракторный пресс для сена. 

Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть мужчины наступила в результате тупой сочетанной травмы груди с переломами ребер, ушибами внутренних органов. 

СУ СК РФ по Саратовской области

По факту гибели тракториста ведется доследственная проверка, по результату которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото:СУ СК РФ по Саратовской области

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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