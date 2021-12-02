Путин: авария на "Листвяжной" произошла из-за нарушения техники безопасности

Глава государства призвал "жестко спрашивать по закону" за соблюдение ТБ и состояние оборудования на шахтах.

Авария на кузбасской шахте "Листвяжная" произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию угольной отрасли в Кемеровской области.

По мнению главы государства, необходимо "жестко спрашивать по закону" за соблюдение ТБ и состояние оборудования на шахтах. Путин подчеркнул, жизнь и здоровье горняков должны быть защищены.

Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности. Владимир Путин, президент РФ

Руководство области уже дало задание проверить все шахты Кузбасса, а также проанализировать противопожарное состояние объектов, отметил глава государства.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. По последним данным, в шахте остаются тела 38 рабочих и двоих сотрудников МЧС. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 16 человек, из них один – в тяжелом состоянии. 60 пострадавших проходят лечение амбулаторно.

Ранее дочь погибшего в "Листвяжной" шахтера восстановила хронологию событий после взрыва.

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