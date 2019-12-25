Дочь погибшего в "Листвяжной" шахтера восстановила хронологию событий после взрыва

Горняк мог сам выбраться на поверхность, однако принял решение спасать коллег.

Дочь погибшего в шахте "Листвяжная" горняка Геннадия Белошкурского восстановила хронологию событий после взрыва. Ее слова передает новостное интернет-издание "Лента.ру". В распоряжении Ксении оказалась переписка выживших работников в чате на телефоне отца.

По ее словам, когда в "Листвяжной" произошел взрыв, некоторых работников отбросило в сторону, а другие потеряли сознание. Кроме того, были и те горняки, которые почувствовали только хлопок, однако не смогли выбраться из шахты.

Мой папа остался [после взрыва] во вменяемом состоянии, отчетливо понимал, что происходит. Начал поднимать людей и приводить их в чувства. Сам мог выбраться, однако предпочел остаться с теми, кто не мог подняться. из сообщения дочери шахтера Белошкурского

Ксения отметила, что начав выводить людей на поверхность, ее отец обнаружил отсутствие его молодого коллеги Александра Петрова. После поисков он его нашел в безуспешных попытках включить аварийный прибор для дыхания. Белошкурский принял решение отдать ему свой самоспасатель.

Тело отца Ксении нашли в группе из пяти человек неподалеку от выхода их шахты. Александр Петров также погиб.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. По последним данным, в шахте остаются тела 38 рабочих и двоих сотрудников МЧС. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 16 человек, из них один – в тяжелом состоянии. 60 пострадавших проходят лечение амбулаторно. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Ранее выживший на шахте "Листвяжная" горноспасатель Заковряшин рассказал о своем спасении.

Фото: администрация правительства Кузбасса