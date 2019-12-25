В Саратовской области стартовали учения с бомбардировщиками

Военные проводят испытания согласно плану боевой подготовки.

Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Специалисты объяснили, что летно-тактические испытания проводятся под руководством генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

На данный момент известно, что военнослужащие отрабатывают применение боевых средств авиации, полеты с дозаправкой в воздухе, а также маневры по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы.

В Минобороны отметили, что учения завершатся к концу недели. Они проводятся согласно заранее установленному плану боевой подготовки.

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