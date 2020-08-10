Contra Magazin рассказал, зачем РФ проводит учения в Арктике.

Австралийское издание Contra Magazin предрекает столкновение России и НАТО на новой арене. Перевод материала приводят журналисты из "ПолитРоссии". Авторы публикации уверены, что Москва и Вашингтон столкнутся друг с другом в Арктике. Обозреватель газеты отмечает, что североатлантический альянс стремится закрепиться в стратегически важном регионе, но этому мешает РФ. Последняя активно проводит военные учения.

Журналисты отметили, что в ВМФ России готовится к масштабным учениям. В ближайшее время эти маневры будут включать прибрежную зону вдоль Северного морского пути.

Это будет девятая миссия российского Северного морского флота по арктическому проходу. ВС флота вместе с другими военными подразделениями и ВКС РФ уже ранее осуществляли десантные операции в Арктике сообщение Contra Magazin

В издании отмечается, что миссия будет носить военный и гуманитарный характер. В ней примут участие члены Российского географического общества. Они проведут исследовательскую и поисковую деятельность.

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