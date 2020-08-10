США уверены в том, что дело Европы — исполнять.

В Совбезе России рассказали о готовности США "удушить" Европу. С заявлением выступил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. Об этом пишут "РИА Новости".

Он считает, что США уверены в том, что дело Европы — исполнять то, что скажут Штаты. Поэтому они должны платить за то, чтобы поддерживать союзнические отношения с НАТО.

Венедиктов добавил, что ради того, чтобы показать свою силу, США разорвали Договоры по открытому небу и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это, считает замсекретаря Совбеза, угрожает европейской безопасности.

Ранее совбез Белоруссии заявил о шести попытках "цветных революций" в стране.

Видео: YT / HBO