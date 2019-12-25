В Саратовской области ревнивый тракторист заставил жену копать себе могилу

Там же на кладбище мужчина вонзил в жену отвертку.

В Саратовской области из ревности муж ранил жену отверткой и заставил копать себе могилу.

Нешуточные страсти разыгрались 4 апреля в Вольском районе Саратовской области. Местному трактористу знакомые рассказали об измене жены. Придя домой, он увидел жену, которая сидела пила пиво. Ревнивый супруг выпил водки и начал допытываться у жены об измене.

Женщина утверждала, что ничего не помнит, и не призналась в измене. Около 9 вечера мужчина вывез супругу на кладбище, где заставил жену копать себе могилу. Затем он вонзил в жену отвертку, а потом отвез в больницу, сообщив дочери о случившемся.

У жены было диагностировано проникающее ранение желудка и печени. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия".

Сейчас стал известен приговор, сообщает издание "Вольск.ру" со ссылкой на материалы Вольского районного суда. Мужчина приговорен к 2 годам условно. На суде пострадавшая супруга сообщила, что на кладбище они копали землю для цветов, а раны она получила при падении.

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