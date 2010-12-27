В Саратове рецидивист 2,5 часа насиловал молодую девушку

Суд отправил насильника на 9 лет в колонию особого режима.

В Саратове состоялся суд, который приговорил рецидивиста - насильника к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Следствием и судом установлено, 1 июля 2019 года около 23 часов 20 минут 20-летняя жительница Заводского района возвращалась домой. Выйдя из трамвая, она направилась к дому, за ней увязался пассажир того же трамвая. Ранее судимый 43-летний житель Энгельса напал на девушку и начал ее душить.

В процессе борьбы девушка выронила сумку. Не желая привлекать внимание прохожих лежащей на земле сумкой, злоумышленник потребовал, чтобы она не двигалась, и вернулся за ее вещами. В этот момент потерпевшая попыталась убежать. Однако мужчина нагнал ее, вновь начал душить при этом заявил, что за попытку бегства она будет наказана. СУ СК РФ по Саратовской области

Угрожая убийством и телесными увечьями, мужчина вынудил девушку проследовать к ней домой. Там мужчина избивал и насиловал хозяйку квартиры, после чего уснул. Девушка немедля ни секунды, выбралась из квартиры, укрылась у соседей и вызвала полицию. Мужчина проснулся, увидел, что девушки нет, и решил убежать. Так как дверь была заперта, он хотел спрыгнуть с балкона, где его и взяла полиция.

Рецидивист вины своей не признал, но следствие собрало достаточную доказательную базу для обвинительного приговора. Суд признал обвиняемого виновным по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия, угрозой убийством и причинения тяжкого вреда здоровью" и отправил его в колонию особого режима на 9 лет, и еще год в колонии-поселении.

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Фото: Piter.TV