В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля. Об этом рассказал вице-губернатор области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба при региональном правительстве.
Причиной, по словам чиновника, стал тот факт, что саратовцы плохо соблюдают режим самоизоляции. В дневное время соответствующий индекс показывает среднюю отметку около 2,5 из пяти возможных. Это говорит о том, что многие жители области не соблюдают режим самоизоляции.
Это крайняя мера, но мы обязаны на неё пойти.
Александр Стрелюхин, вице-губернатор Саратовской области
По мнению властей, несоблюдение ограничений привело к тому, что количество заражённых коронавирусом только растёт.
Ранее в Петербурге задумались о введении пропускного режима.
Видео: Youtube/Алексей Кошелев
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