Несоблюдение ограничений привело к тому, что количество заражённых коронавирусом в регионе только растёт.

В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля. Об этом рассказал вице-губернатор области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба при региональном правительстве.

Причиной, по словам чиновника, стал тот факт, что саратовцы плохо соблюдают режим самоизоляции. В дневное время соответствующий индекс показывает среднюю отметку около 2,5 из пяти возможных. Это говорит о том, что многие жители области не соблюдают режим самоизоляции.

Это крайняя мера, но мы обязаны на неё пойти. Александр Стрелюхин, вице-губернатор Саратовской области

По мнению властей, несоблюдение ограничений привело к тому, что количество заражённых коронавирусом только растёт.

Ранее в Петербурге задумались о введении пропускного режима.

Видео: Youtube/Алексей Кошелев