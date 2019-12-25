В Петербурге задумались о введении пропускного режима

Пассажир не сможет совершить поездку на метро, если номера его проездного не окажется в базе.

Власти Петербурга по аналогии с Москвой задумались о введении пропускного режима в городе. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на источник, близкий к городскому оперативному штабу по коронавирусу.

По данным источника, пропускную систему планируется подготовить уже к следующей неделе. В частности, перед поездкой в метро пассажиру надо будет указать свой номер электронного проездного. Если его не окажется в базе метрополитена, то человек не сможет совершить поездку. Контролировать горожан, передвигающихся на наземном транспорте, пока не будут.

Выдавать соответствующие разрешения будут по заявкам. После ее составления пропуск придет на электронную почту пассажира метро без проверки данных.

Напомним, пропускной режим был введен в Москве 10 апреля. Через пять дней меры начали действовать и для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси.

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Фото: Piter.TV