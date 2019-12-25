В Саратовской области при сборе валежника люди наткнулись на труп

При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

В Балаковском районе Саратовской области в 3 километрах от села Красный Яр двое односельчан во время сбора валежника наткнулись на труп, сообщают следственные органы СКР по Саратовской области.

Предварительно установлено, что явных признаков насильственной смерти нет. Погибшему на вид 45-50 лет. Скончался мужчина примерно за 2 дня до обнаружения.

Следствию предстоит выяснить личность мужчины и причину смерти.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области