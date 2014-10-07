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В Тюменской области 13-летний мальчик застрелил сверстника на охоте
Сегодня, 16:11
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MShaffter

В Тюменской области 13-летний мальчик застрелил сверстника на охоте

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Погибшему мальчику было 12 лет.

Сегодня днем, 5 ноября, в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области на охоте 13-летний мальчик застрелил из ружья 12-летнего мальчика, сообщает РИА Новости. От огнестрельного ранения ребенок погиб.

Сейчас прокуратура региона ведет проверку по факту гибели ребенка. В ходе проверки будет дана оценка исполнения родителями своих родительских обязанностей. 

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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