В Тюменской области 13-летний мальчик застрелил сверстника на охоте

Погибшему мальчику было 12 лет.

Сегодня днем, 5 ноября, в деревне Вармахли Тобольского района Тюменской области на охоте 13-летний мальчик застрелил из ружья 12-летнего мальчика, сообщает РИА Новости. От огнестрельного ранения ребенок погиб.

Сейчас прокуратура региона ведет проверку по факту гибели ребенка. В ходе проверки будет дана оценка исполнения родителями своих родительских обязанностей.

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