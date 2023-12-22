В Саратовской области полицейские задержали подозреваемых в крупном мошенничестве

Ирина Волк рассказала о выявленной работе ОПГ в регионе.

В Саратовской области правоохранительные органы задержали подозреваемых в крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что удалось задержать пятерых подозреваемых. Под видом юридических услуг аферисты предлагали пенсионерам, многодетным семьям и матерям-одиночкам "помощь" в получении денежных компенсаций и пособий от государства, а также в увеличении размера страховых выплат.Известно, что предполагаемый лидер преступной группы организовал функционирование колл-центра.

Когда клиенты вносили предоплату, злоумышленники создавали видимость работы. В действительности они просто перенаправляли предоставленные гражданами документы в профильные ведомства. пресс-служба МВД РФ

Когда потерпевшие начали высказывать недовольство работой организации, руководитель инициировал процедуру прекращения деятельности фирмы. В результате он перерегистрировал компанию под новым названием. От деятельности аферистов пострадало более 300 жителей административного центра в регионе. Общий ущерб от работы мошенников превысил пять миллионов рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по 2 и 3 частям 159 УК РФ. Предполагаемому организатору выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Остальные отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В Подмосковье изъято около 5 тыс. канистр с ядовитой "незамерзайкой".

Фото и видео: МВД Медиа