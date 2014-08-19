Отмечается, что нарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности.

В Саратовской области полицейские применили огнестрельное оружие для остановки лихача. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, во время вечернего патрулирования сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке автомобиля. Однако водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться. Во время погони злоумышленник неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Для принудительной остановки машины один из госавтоинспекторов произвел предупредительный выстрел вверх и несколько – по колесам. Остановившись, мужчина попытался убежать от сотрудников, но был задержан. Отмечается, что нарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности. У него также были явные признаки алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА