Местный житель выкопал под гаражом помещение для выращивания каннабиса.

В Саратовской области полицейские обнаружили мини-плантацию конопли. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. В преступлении подозревается 44-летний житель Балаково. В своем гараже фигурант расследования выкопал тайное помещение, в котором создал условия для того, чтобы выращивать наркосодержащие растения.

Оперативники нашли оранжереи, специально оборудованную вентиляцию воздуха, фитолампы. В общей сложности полиция изъяла у гражданина 205 кустов каннабиса, а также 454 грамма высушенных листьев конопли.

По факту преступления МВД РФ возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30, а также пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

