В Иркутской области подрядчики не выполнили часть работ по капремонту проезжей части.

Сотрудники фирмы-подрядчика украли 17 миллионов рублей при ремонте дорог в Нижнеудинске. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция по выявлению преступления проводилась сотрудниками управления по экономической безопасности. По данным оперативников, должностные лица похитили средства во время реализации муниципального контракта по капитальному ремонту.

В МВД рассказали, что исполнителем заказа по ремонту дорог стала местная коммерческая фирма. Руководителем организации является 40-летний иркутянин. Контроль за работами осуществлялся частной фирмой в в лице 26-летней женщины (генеральный директор) и 64-летнего мужчины (инженер). Капитальный ремонт осуществлял 46-летний мастер участка.

Строительно-техническая экспертиза показала, что подрядчик не выполнил работы, связанные с использованием щебеночно-песчаной смеси, а также устройством асфальтобетонных покрытий и бортовых камней. Действия злоумышленников привели к ущербу в 17 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 10 лет.

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 200 тысяч рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

