В Саратовской области подрались 300 человек из-за проводов в армию

Причиной массовой драки стало избиение.

В Саратовской области, в деревне Тимонино, подрались 300 человек из-за проводов в армию. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Оказалось, что в российском регионе произошёл конфликт между казахами и курдами. Во время драки применялись подручные средства. Прибывшие на место правоохранители смогли уговорить конфликтующих разойтись по домам.

Полицейские смогли установить, что причиной массовой драки стало избиение — якобы курд Абдулла Оджалан избил на призывном пункте выходца из Казахстана.

Ранее саратовец сжег заживо из ревности жену и своих родителей.