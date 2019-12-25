Саратовец сжег заживо из ревности жену и своих родителей

Суд приговорил ревнивца к пожизненному лишению свободы.

В Саратове суд вынес приговор мужчине, который сжег заживо родителей и супругу, суровый приговор.

Мужчина 21 августа 2019 года, на тот момент ему было 32 года, находясь у себя дома, распивал алкоголь. Он всегда ревновал свою жену, а на почве алкоголя его чувства обострились, и он решил расправиться с супругой. Дождавшись ночи, когда его 35-летняя жена, его 55-летний отец и 50-летняя мать - инвалид уснут, поджег в чулане мусор и ушел. Их горящего здания вынесли троих пострадавших в пожаре. Молодая женщина и мужчина скончались в карете "скорой", мать скончалась в больнице. Кроме того огнем было уничтожено 11 квартир, повреждено имущество граждан на почти 9 миллионов рублей.

В конце июля 2020 следствие было завершено и передано в суд. Сейчас слушанье дела закончено, и суд вынес свой вердикт - пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области