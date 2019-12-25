Старушку-наркокурьера из Ленобласти поймали почти с килограммом наркотиков

Женщине грозит пожизненное заключение под стражу.

На новосибирском железнодорожном вокзале поймали 64-летнюю уроженку Ленобласти, ныне бездомную, при которой нашли почти килограмм наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, пенсионерка попалась в руки отряда спецназначения "Гром", когда выходила из вагона поезда. При ней нашли два полимерных свертка, упакованных в тканевые перчатки. Внутри находилось порошкообразное вещество белого цвета.

Экспертиза показала, что женщина перевозила аналог героина – карфентанил. При ней обнаружили целых 806 г наркотиков.

Стражам порядка стало известно, что задержанная везла запрещенное вещество из Петербурга в Новосибирск. Наркотики должны были продавать через тайники-закладки.

Установлено, что наркокурьерша не была ранее судима. Однако теперь ей грозит пожизненное заключение под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Приморском районе полиция задержала пару наркосбытчиков.

Фото: 54.мвд.рф