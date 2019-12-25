В Приморском районе полиция задержала пару наркосбытчиков

Пара продавала наркотики через онлайн-магазин в даркнете.

В понедельник, 17 мая, в 1:30 у дома №43 по Долгоозёрной улице в Приморской районе полиция задержала пару подозреваемых в распространении растительного наркотика. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска обнаружили и изъяли у 30-летнего мужчины 22 свертка растительного наркотика массой 8,59 грамма. Также полиция обнаружила и изъяла у 23-летней девушки один сверток растительного наркотика массой 2,83 грамма.

Выяснилось, что пара продавала наркотики через онлайн-магазин в даркнете. Правоохранители обнаружили закладки Приморском районе и Выборгском районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти. Известно, что сотрудники изъяли их для дальнейшей экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили 19-летнего студента, который раскладывал закладки в Александро-Невской лавре.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти