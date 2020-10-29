  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге осудили 19-летнего студента, который раскладывал закладки в Александро-Невской лавре
Сегодня, 8:59
58
kraratau27

В Петербурге осудили 19-летнего студента, который раскладывал закладки в Александро-Невской лавре

0 0

Теперь молодой человек будет находиться под домашним арестом.

В Северной столице молодого студента, который прятал гашиш в Александро-Невской лавре, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 10 мая.

Известно, что вечером 7 мая парень подъехал к Митрополичьему саду на своем автомобиле BMW и разложил там 22 закладки с наркотиками. После чего он отправился на Орловскую улицу, чтобы повторить противоправные действия. Но здесь его заметили сотрудники полиции. Студента задержали. Они признал свою вину. 

Молодому человеку запретили пользоваться интернетом и получать письма до 6 июля. Теперь ему нельзя покидать квартиру более чем на 3 часа и общаться с участниками уголовного судопроизводства. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти задержан безработный наркосбытчик. Полицейские нашли у него более 4 граммов неизвестного вещества. После этого правоохранители посетили его квартиру, где обнаружили около 3 кг наркотиков. Известно, что мужчина был ранее судим. 

Напомним, что во время рейдов по клубам и барам Петербурга нашли наркотики и "веселящий" газ.

Фото: Piter.tv

Теги: александро-невская лавра, криминал, наркотики, петербург
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии