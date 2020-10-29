В Петербурге осудили 19-летнего студента, который раскладывал закладки в Александро-Невской лавре

Теперь молодой человек будет находиться под домашним арестом.

В Северной столице молодого студента, который прятал гашиш в Александро-Невской лавре, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 10 мая.

Известно, что вечером 7 мая парень подъехал к Митрополичьему саду на своем автомобиле BMW и разложил там 22 закладки с наркотиками. После чего он отправился на Орловскую улицу, чтобы повторить противоправные действия. Но здесь его заметили сотрудники полиции. Студента задержали. Они признал свою вину.

Молодому человеку запретили пользоваться интернетом и получать письма до 6 июля. Теперь ему нельзя покидать квартиру более чем на 3 часа и общаться с участниками уголовного судопроизводства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти задержан безработный наркосбытчик. Полицейские нашли у него более 4 граммов неизвестного вещества. После этого правоохранители посетили его квартиру, где обнаружили около 3 кг наркотиков. Известно, что мужчина был ранее судим.

Напомним, что во время рейдов по клубам и барам Петербурга нашли наркотики и "веселящий" газ.

Фото: Piter.tv