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В Саратовской области почти 2 недели ищут пропавшего мальчика

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12-летний мальчик не вернулся с прогулки с друзьями 21 ноября 2019 года.

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего ребенка, который не вернулся домой 21 ноября.

Piter.TV ранее рассказывал о поисках мальчика, который не вернулся домой с прогулки в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области. Известно, что друзья разошлись и все вернулись домой, кроме него. Поисками занимаются полиция, местные жители, волонтеры отряда "Лиза Алерт". Всего в поисках ребенка было задействовано 500 человек.

Сегодня стало известно, что волонтеры "Лизы Алерт" свернули поисковую операцию. Организаторы сообщают, что как только появится какая-либо информация, они снова примутся за поиски.

Сотрудники МВД и спасатели не прекращают поиски. На данный момент задействована группа из 50 человек. Ребенка ищут в заброшенных зданиях, в лесных массивах в водоемах. Ведется работа с "уголовным" контингентом, местными жителями.

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, а также допросы свидетелей. Назначены и проводятся ряд судебных экспертиз, выводы которых могут иметь существенное значение для уголовного дела. 

СУ СК РФ по Саратовской области

Сегодня ранее: В Санкт-Петербурге нашелся пропавший 10-летний мальчик

Фото и видео: СУ СК РФ по Саратовской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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