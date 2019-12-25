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В Саратовской области опрокинулся нефтевоз
Сегодня, 9:29
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lesjasap

В Саратовской области опрокинулся нефтевоз

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Нефть разлилась на 350 квадратных метров.

В Саратовской области опрокинулся нефтевоз. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители региональных экстренных служб. По информации от источника, ДТП зафиксирована на трассе Р-22 Сызрань-Саратов-Волгоград. Авария произошла на 361-ом километре дороги. При этом площадь разлива топлива составила 350 квадратных метров.

Опрокинулся нефтевоз, произошел разлив пяти кубических метров на площади 350 квадратных метров без возгорания. Пострадавших и угрозы попадания в водоемы нет, движение перекрыто, проводятся работы по подъему нефтевоза.

источник агентства

Разлив нефтепродуктов произошел в реке недалеко от Великого Новгорода.

Фото: Pixabay.com

Теги: нефтевоз, нефть, саратовская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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