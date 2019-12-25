В Саратовской области насильник 5-летней девочки получил 12,5 лет

В ходе следственных действий девочка рассказала о других случаях насилия соседа.

В Саратовской области вынесли приговор педофилу, который развращал 5-летнюю соседку.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщили о завершении слушания дела судом в отношении 33-летнего жителя города Маркс. По версии суда и следствия, в августе 2019 года мужчина был замечен матерью 5-летней девочки в развратных действиях соседа с ее дочерью. Женщина сообщила о данном факте в полицию.

Мужчина совершал "иные сексуальные действия" с ребенком в прихожей, пока родители с другим маленьком ребенком были в комнате. В ходе следствия с ребенком был налажен психологический контакт, и девочка рассказала еще о 5 подобных случаях.

Состоявшийся суд признал мужчину виновным по статье "иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Суд вынес свой вердикт 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

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Фото: Piter.TV