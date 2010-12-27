В Саратовской области дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденного ребенка

Играющие дети в Красном Куте увидели вмерзший в лед предмет и позвали взрослых.

В Саратовской области гуляющие дети обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.

На страшную находку наткнулись гуляющие дети в Красном Куте неподалеку от дома № 4 по Заречному переулку в реке Еруслан, сообщают региональные следственные органы. Дети сообщили о находке мужчине, который с помощью подручных средств вызволил изо льда тело ребенка.

По предварительным данным, тело находилось в воде около месяца. Следственными органами СУ СК РФ по Саратовской области по данному факту назначена проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. СУ СК РФ по Саратовской области

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области, pixabay.com