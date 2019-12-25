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В Саратовской области "Порше Кайен" столкнулась с КАМАЗом
Сегодня, 9:12
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MShaffter

В Саратовской области "Порше Кайен" столкнулась с КАМАЗом

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В результате ДТП есть несовершеннолетние пострадавшие.

Накануне вечером, 24 сентября, в Саратовской области произошло ДТП с участием дорогой иномарки и КАМАЗа.

Авария произошла около половины 8 го вечера на 317-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград  ""Порше Кайен" под управлением 38-летнего водителя и КАМАЗ под управлением 40-летнего водителя не поделили дорогу. В результате ДТП грузовик улетел в кювет, а у иномарки серьезные механические повреждения.

В иномарке было 2 детей, 4-летняя девочка и 16-летний подросток. Девочка получила незначительные травмы, а вот подросток в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести. 

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Фото: УГИБДД по Саратовской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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