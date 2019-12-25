В Саратовской области 65-летняя женщина отбилась от насильника

Пострадавшая ухаживала за мужчиной по просьбе родственников.

В Саратовской области рецидивист пытался изнасиловать пенсионерку.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что в одном из сел Саратовской области 47-летний мужчина пытался изнасиловать 65-летнюю соседку.

Как удалось установить, женщина присматривала за мужчиной по просьбе родственников, когда тот был в запое. 1 октября подопечный ворвался в дом к соседке и хотел изнасиловать.

Женщина отчаянно сопротивлялась и звала на помощь. Мимо дома проходила односельчанка, которая бросилась на помощь. Благодаря сознательности женщины и храбрости обеих женщин, мужчина не довел свой умысел до конца.

Мужчину задержали, и он полностью сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "попытка изнасилования".

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