В Липецке 19-летний мужчина избил и изнасиловал 13-летнюю школьницу

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

В Липецке 19-летний парень пойдет под суд за жестокое избиение и насилие над 13-летней девочкой.

Региональные следственные органы СКР по Липецкой области сообщают о завершении расследования уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Липецка по статье "совершение иных действий сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством по отношению к потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

По версии следствия, 10 апреля мужчина подкараулил девочку на улицу, ударил по голове, повалил на землю и совершил с ней действия сексуального характера. Девочка смогла вырваться от пьяного парня. По дороге подсудимый несколько раз ударил ее по голове, но девочке все же удалось добраться до дома подруги, откуда ее госпитализировали в больницу с тяжелой травмой головы.

Вскоре насильник был найден и задержан. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Его ждет лишение свободы сроком от 12-20 лет.

Ранее:На Кубани при странных обстоятельствах пропала мать 5 детей

Фото:pixabay