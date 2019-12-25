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На Кубани при странных обстоятельствах пропала мать 5 детей
Сегодня, 8:52
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На Кубани при странных обстоятельствах пропала мать 5 детей

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Женщина пропала 2 октября.

В станице Васюринской Краснодарского края при загадочных обстоятельствах пропала молодая женщина.

Как сообщает издание "Блокнот Краснодар" 34-летняя женщина 2 октября оставила 5 детей под присмотром соседки, а сама с подругой отправилась поговорить с рабочим, который строил им дом.

Подруга и рабочий рассказывают разные версии встречи. По словам подруги, пропавшая куда-то ушла, и она вернулась домой одна. Рабочий утверждает, что подруги ушли вместе.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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