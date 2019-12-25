На Кубани при странных обстоятельствах пропала мать 5 детей

Женщина пропала 2 октября.

В станице Васюринской Краснодарского края при загадочных обстоятельствах пропала молодая женщина.

Как сообщает издание "Блокнот Краснодар" 34-летняя женщина 2 октября оставила 5 детей под присмотром соседки, а сама с подругой отправилась поговорить с рабочим, который строил им дом.

Подруга и рабочий рассказывают разные версии встречи. По словам подруги, пропавшая куда-то ушла, и она вернулась домой одна. Рабочий утверждает, что подруги ушли вместе.

Ранее:Омич на отдыхе в Крыму зарезал подругу, а тело сбросил со скалы

Фото:Piter.TV