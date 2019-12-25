Омич на отдыхе в Крыму зарезал подругу, а тело сбросил со скалы

Вместо романтической прогулки пара начала выяснять отношения.

В Крыму завершено расследование жестокого убийства жительницы Омска.

Следственные органы СКР по Республике Крым и Севастополю сообщают, что ими завершено расследование уголовного дела по статье "убийство" в отношении 27-летнего жителя города Омска.

По версии следствия, пара приехала в Крым на отдых. 17 августа 2020 они отправились на прогулку к "Долине привидений". По дороге между ними произошла ссора. Мужчина нанес своей 38-летней подруге 6 ударов ножом в шею, после чего сбросил тело в обрыв в лесистую местность.

Вернувшись в Алушту, мужчина рассказал об убийстве приятелю, а тот сообщил в полицию. Омич был задержан, на допросе он сознался в содеянном и показал, куда сбросил тело.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото:СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю