В регионе столкнулись пять автомобилей.

В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. Известно, что на трассе федерального значения Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград около 11:30 по местному времени (10:30 по московскому времени) столкнулись пять транспортных средств. Жертв в результате аварии нет.

По данным Центра медицины катастроф, в результате ДТП пострадало 12 человек, из них шесть детей, погибших нет. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Автомобильная авария зафиксирована на 333-ом километре дороги, вблизи поворота на село Широкий Буерак. Госпитализация потребовалась 10 пострадавшим. По факту произошедшего ведется проверка.

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Фото: Вконтакте/ЧП в Саратове

