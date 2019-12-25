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В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП
Сегодня, 14:18
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В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП

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В регионе столкнулись пять автомобилей.

В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. Известно, что на трассе федерального значения Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград около 11:30 по местному времени (10:30 по московскому времени) столкнулись пять транспортных средств. Жертв в результате аварии нет.

По данным Центра медицины катастроф, в результате ДТП пострадало 12 человек, из них шесть детей, погибших нет.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

Автомобильная авария зафиксирована на 333-ом километре дороги, вблизи поворота на село Широкий Буерак. Госпитализация потребовалась 10 пострадавшим. По факту произошедшего ведется проверка.

В Тюмени "Газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми.

Фото: Вконтакте/ЧП в Саратове
 

Теги: саратовская область
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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