В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. Известно, что на трассе федерального значения Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград около 11:30 по местному времени (10:30 по московскому времени) столкнулись пять транспортных средств. Жертв в результате аварии нет.
По данным Центра медицины катастроф, в результате ДТП пострадало 12 человек, из них шесть детей, погибших нет.
пресс-служба ГУ МЧС РФ
Автомобильная авария зафиксирована на 333-ом километре дороги, вблизи поворота на село Широкий Буерак. Госпитализация потребовалась 10 пострадавшим. По факту произошедшего ведется проверка.
В Тюмени "Газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми.
Фото: Вконтакте/ЧП в Саратове
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все