В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Бондаренко

Полиция забрала у Бондаренко телефон.

В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом рассказал член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко. Валерий Рашкин, член президиума ЦК КПРФ

Он подчеркнул, что полиция забрала у Бондаренко телефон.

Известно, что саратовского депутата и блогера хотят привлечь к ответственности по административной статье о нарушении участником публичного мероприятия. Речь идёт о протестных акциях 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального.

Ранее мы писали, что Славу КПСС выпустили из отделения полиции в Петербурге.

Видео: Youtube/Дневник Депутата