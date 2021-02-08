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В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Бондаренко

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Полиция забрала у Бондаренко телефон.

В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом рассказал член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко.

Валерий Рашкин, член президиума ЦК КПРФ

Он подчеркнул, что полиция забрала у Бондаренко телефон.

Известно, что саратовского депутата и блогера хотят привлечь к ответственности по административной статье о нарушении участником публичного мероприятия. Речь идёт о протестных акциях 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального.

Ранее мы писали, что Славу КПСС выпустили из отделения полиции в Петербурге.

Видео: Youtube/Дневник Депутата

Теги: задержания, николай бондаренко, саратов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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